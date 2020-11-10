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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يمتلك مواليد برج القوس شخصية مميزة تختلف عن سائر مواليد الأبراج الأخرى، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والصبر هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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