آسر ياسين: الجزء الثاني من "100 وش" سيكون فيلما وليس مسلسلا

أعرب الفنان آسر ياسين، عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل "نمرة 2" على موقع "شاهد"، فذكر أن أول حلقتين تم نشرهما على الموقع، والحلقة الثالثة ستكون يوم الخميس المقبل، موضحًا أنه للمرة الأولى يتعامل فيها مع المخرج هاني خليفة، ولكن ليس أول تعامل له مع شاهد.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه سعيد للغاية بهذا التعاون كما أنه سعيد بفكرة المشروع، "متأكد أن الحلقة اللي جاية هتعجب الناس".

وعن وجود نية لعمل جزء ثانٍ من مسلسل "100 وش"، أكد الفنان، أن فريق عمل المسلسل الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي "كله حبايب، كاملة أبو ذكري لما تحدثت الفترة الأخيرة وعملت أزمة طلعت وقالت إنه خانها التعبير لما قالت على فريق العمل مغرورين".

وتابع: "احنا كلنا حبايب على الواتس، بس ان شاء الله الجزء الثاني مش هيكون مسلسل هيكون فيلم، ده الكلام حتى الآن اللي احنا متفقين عليه، بس امتى بقى يتعمل الله أعلم".