زميل الصحفية هبة الديب: قعدت تنزف 7 ساعات ومحدش لحقها

قال المهندس محمود حيدر شاهد عيان على واقعة وفاة صحفية في حادث سيارة، إنه كان موجودًا في حديقة صغيرة، وشاهد الحادث الذي تعرضت له الصحفية هبة الديب، المحررة بقناة النيل للأخبار أثناء عبورها الطريق في شارع الهرم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "الشاب اللي كان راكب العربية خبط البنت وشالها ومشي بيها 6 متر وراحت مرمية على الأرض، ووقف، وفي نفس الوقت حضر موتوسيكل شرطة وسحب منه الرخص وحاولنا نوديها مستشفى والناس رفضوا وقالوا نستنى الإسعاف".

وتابع: "الإسعاف حضرت ونقلتها إلى مستشفى أم المصريين، والضحية جارتنا والحادث كان أليمًا ومحدش فينا كان عنده الجرأة إنه يقرب منها والإسعاف وصلت بعد 8 دقائق".

بدوره قال الصحفي خالد جودة زميل الصحفية الراحلة، إنها تعرضت للحادث في تمام الساعة الثامنة والنصف فور خروجها من مبنى ماسبيرو: "السيارة كانت مسرعة جدًا وكان في ظابط شرطة بالدراجة البخارية وكلم قسم الشرطة والإسعاف، وأحد شهود العيان قال إنه ذهب إلى مستشفى التطبيقيين اللي حصل قدامها الحادث بالظبط لكنها طلبت 10 آلاف جنيه والشاهد امتنع عن الشهادة لأنه خاف".

وأكد، أن سيارة الإسعاف كان يجب عليها أن تنقلها إلى مستشفى الهرم بدلًا من التوجه إلى قصر العيني القديم: "وهي مستشفى غير مجهز ومفيش دكتور معاها والممرض اللي معاها كان بيقولي إنه صرخ عشان حد ينجدني وملقتش رغم إنها كانت مصابة بكسور في قدميها ويديها وكل ده ميموتهاش لكن اللي موتها إنها قعدت تنزف 7 ساعات في مستشفى قصر العيني، بالرغم من أن الهرم مستشفى مجهز لحالات الطوارئ".