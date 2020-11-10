أب لخمسة أبناء مختفين: "لقيت ورقة بالبيت مكتوب فيها إنهم هيموتوا"

قال جمال حمدان والد الأبناء الخمسة الذين كشفت قوات الأمن لغز اختفائهم بمنطقة شبرا الخيمة، إن أبناءه كانوا مسافرين لمحافظة الشرقية لزيارتهم خالتهم واختفوا من ميدان المؤسسة، بعدما استقلوا توك بعدها أُغلق الهاتفان اللذان كانا مع أكبر ابنين منهم، لافتًا إلى أنه يعمل مقدم برامج مواهب على قناة الحدث اليوم.

وأضاف حمدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "أنا تزوجت زوجة واحدة وهي روحي، أتجوز عليها ازاي وأظلم عيالي ازاي، ومش لاقيناهم عند خالتهم، ولما هم هناك ملقوش ليه، وهي دلوقتي في القسم وبيسألوها ومعرفش حاجة عنها".

وتابع: "بعد ما وصلوا لميدان المؤسسة مبقاش في حاجة توصلنا بيهم تاني لأن الكاميرات كانت بالمحلات فقط مش في الشوارع، وللأسف مش عارف أفسر حاجة ولا أقول هل ده خطف؟! ولو بناتي الكبار مثلًا حد ضحك عليهم في حاجة طب هياخد الصغار هيعمل بيهم إيه".

وأشاد والد الأبناء الخمسة، بتعامل قوات الأمن معه، قائلًا إنهم تعاملوا معه بحسن خلق: "حسسوني إني أخوهم ورحت النيابة النهاردة برضه وحسسني إننا أهل، لكن ولادي اختفوا من 20 يومًا وبعد اختفائهم بأسبوع لقيت ورقة في مدخل البيت مكتوب فيها متحاولش تدور على حاجة انتو كده كده هتموتوا وإحنا كفاية إننا أخدناهم وكنا عاوزين ناخد الباقي بس مش هيفيدونا بحاجة".