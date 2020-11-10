صياد ابتلع سمكة: عاوز أشتغل على توك توك ومش معايا 400 جنيه أجهز بنتي

كشف الدكتور مايكل إبراهيم نائب قسم التجميل في مستشفى بني سويف التخصصي، كواليس استخراج سمكة من فم صياد يبلغ من العمر 48 سنة، موضحًا أن السمكة كانت تتحرك "جوه زوره"، إذ كان يعاني من ضيق في التنفس ودخل في غرفة الإنعاش ونبه الجميع على أنه كاد أن يموت.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "كل فريق الإنعاش تجمع وحاولنا عمل الإسعافات الأولية التي تعلمناها وحاولنا تركيب الأنبوبة الحنجرية وفوجئنا بوجود شيء يتحرك بالداخل ولم أكن أتخيل وجود جسم حي بداخله ودخلنا المنظار الحنجري ووجدت السمكة تتحرك في أول جزء من القصبة الهوائية وأغلقت مجرى الهواء.. الحمد لله إنه فضل عايش لحد ما وصل لنا، وهو كويس دلوقتي، وتحركها في فمه سبب بقائه على قيد الحياة لأن حركتها كانت تسمح بوجود مجال للتنفس".

بدوره قال الصياد صاحب الواقعة الذي يدعى داهش فايد، إنه كان يصطاد في البحر ووضع سمكة في فمه فنزلت منه: "كنت بغطس وكنت بعملها كتير والناس جابوني المستشفى وطلعوا السمكة وسني كبر لكن الحالة ضيقة ومفيش شغل".

وأضاف: "أنا كويس دلوقتي بس في خرخشة في صدري، وعندي بنت كبيرة على وش جواز والحالة ضيقة جدًا ومش عارف أعمل إيه، ودخلي بيبقى 30 أو 40 جنيه في اليوم، ونفسي في مشروع إن شاء الله توك توك أشتغل عليه، وللأسف المياه في الشتاء صعبة والشغل لم يوفر لي 400 أو 500 جنيه عشان أجيب جهاز بنتي".