"تعليم كفر الشيخ" تحذر من "تكاسل الموجهين": محدش يقعد في المكتب

وجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان المتابعة وموجهي جميع المواد بمتابعة المدارس، وعدم البقاء بالمكاتب، محذرة من "التكاسل" في متابعة المدارس والمعلمين.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع بديوان عام المديرية اليوم الأحد، بحضور موجهي العموم، أن الهدف من جولات الموجهين ولجان المتابعة بالمديرية، والموجهين بالإدارات التعليمية وجميع أجهزة المتابعة، للوقوف على مشكلات المدارس، والعمل على حلها، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة، وأضافت أنه لا مجال للبقاء في المكاتب، وأن العمل لابد وأن يكون بالمدارس.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، عدداً من المدارس التابعة للإدارة، اليوم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتفعيل مبادرة "مدرستي نظيفة جميلة"، ومدى نظافة المدارس، بالإضافة إلى متابعة دفاتر الحضور والانصراف، ومتابعة الأبنية التعليمية بالمدارس، حرصاً على سلامة الطلاب.

وبدأ مدير الإدارة جولته بزيارة مدرسة سخا الابتدائية القديمة، ثم مدرسة "الشهيد أحمد فتحي عدوي" الابتدائية، ومدرسة سخا الابتدائية الجديدة، ومدرسة "الحمراوي" النموذجية، و"الحمراوي" للتعليم الأساسي، وأنهى الجولة بزيارة مدرسة "الشهيد محمد قاسم الإعدادية" بقرية "أبوطبل"، ومدرسة أبوطبل الابتدائية.

ووجه "صديق"، خلال الزيارة، بضرورة تفعيل توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، بالمتابعة الميدانية، والإجراءات الاحترازية والوقائية من الأمراض المعدية، وخاصة فيروس "كورونا".