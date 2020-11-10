جامعة بنها تعلن الطوارئ لمواجهة التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية

بدأت جامعة بنها في تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة التراخي في تنفيذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، في ظل أرتفاع حالات الإصابة بالفيروس والإستعدادات لبدء موجة جديدة، وقررت الجامعة إحالة مديري كليتي العلوم والتمريض للتحقيق لعدم متابعتهما الجيدة للإجراءات الاحترازية بالكليتين وفصل 23 طالبًا بسبب عدم التزامهم بإرتداء الكمامات لمدة أسبوع.

وشهدت كليات الجامعة حالة من الإلتزام، اليوم، بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وقامت فرق ولجان من الجامعة والأمن والإداري بالتفتيش علي تنفيذ الإجراءات وإحالة المخالفين للتحقيق.

وأكد الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية العلوم ببنها، أن هناك تطبيق صارم لتعليمات الوقاية وارتداء الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس الكمامة وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي مشيرا إلى أن الطلاب المفصولين لمدة أسبوع جري توجيه إنذار شفوي لهم في بداية الأمر ومع تعمدهم مخالفة إتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق تصاعدت العقوبة ووصلت للفصل والحرمان من دخول الكلية.

فيما قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للمرور على كليات الجامعة، لرصد المخالفات وتسجيلها وتطبيق العقوبات المتدرجة وفقا للقانون.

وأوضح رئيس الجامعة ـأن العقوبات تبدأ بالإنذارات وتتدرج العقوبة وفقا لتكرار الفعل مشيرا اتخاذ إجراءات بفصل 23 طالبا بكلية العلوم لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقد تصل العقوبة إلى الفصل أسبوعين أو الإحالة للتحقيق حسب اقتضاء الحالة، موضحًا أن العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل يتم تطبيقها على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة، أن اللجان أحالت مدير عام كلية العلوم للتحقيق لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ونفس الأمر تكرر مع مدير كلية التمريض مشيرًا إلى أن هذه العقوبات المطبقة أقرها المجلس الأعلى للجامعات للطلاب المخالفين للإجراءات الوقائية وتبدأ بالإنذار الشفوى إلى الإنذار المكتوب ثم تطبيق مذكرة مخالفة تم تصميمها بالجامعة وإحالة للتحقيق ثم الفصل أسبوع أو أسبوعين حسب قرار عميد الكلية .