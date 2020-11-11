حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علي دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة اللازمة لإنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

هناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تصر اليوم على أن تفي بها.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز وممثل، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالحماس والحيوية.. اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مثالي للتأمل والمراقبة ومراجعة الماضي وتساعدك الأفلاك على التوصل لنتائج مهمة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تستجد أمور خاصة بالعائلة وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور أو إذا شعرت بالإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمنحك سحرا وتأثيرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سهير زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت محمود درويش، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.