حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

الصدق والهدوء والاتزان من أبرز مواصفات مواليد برج العقرب، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم نحو القيام بجهود كبيرة لتنمية أعمال وقد تحصل بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تركز اليوم على القيام بالواجب نحو الأخوة والأحباب وتساعدك الأفلاك على بحث أمور معلقة وتتخذ قرارات صائبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.