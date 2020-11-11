حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتحلى مواليد برج الأسد بالثقة في النفس، كما يمكنه إنجاز وتحقيق أي فكرة تخطر في باله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك اليوم ببعض التشوش.. حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز وممثل، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.