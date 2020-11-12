بريد الوطن.. مطاردة وطفيليون وقصص قصيرة أخرى

«تغيّر».. اليوم أصبحت أهديهم بعض الشرر بعد أن علمونى النفخ فى الكير، ولكن حزنى يملأ قلبى كلما تذكرت رائحة ذاك العطر الذى كان يَعَلق بيدى عندما كنت أحمل إليهم الزهور هدية فى مبتدأ معرفتى بهم.

«منافق»: بذكائه المعهود كثيراً ما خمن ما يدور فى عقل أحد ساداته الأغنياء قبل أن يشى له به، وكثيراً ما تغابى عما يحاول أحد خدامه الفقراء أن يقوله له.

«طفيليون»: امتلكت ذات يوم مائدة عامرة، فتقاطروا يأكلون ما عليها من لحوم بأسنانهم، وعندما أصبحت مائدتى خاوية أكلوا لحمى بألسنتهم.

«خلافى»: الخلاف موكل بكل شىء يكون معى، فمراراً وتكراراً، سقطت أحلامى على حجر الحقيقة فتكسرت، وعندما رفعت حجر الحقيقة عالياً سقط على أحلامى فتكسرت.

«مطاردة»: بسبب الفقر فى صباى لم أستطع اقتناء الكتب، وعندما حصلت عليها لم يعد لدىَّ الوقت للقراءة والتثقيف رغم وجودها وبكثرة، فإلى الآن ما زلت أطارد الفقر لطرده، وأطارد الغنى لجلبه. أما الدرس المؤكد من قصتى هذه فهو أنه: من السهل استقبال الفقر، ومن الصعب جداً طرده.

صلاح الشهاوى

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