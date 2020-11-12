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محمود مسلم

بريد الوطن.. تفاصيل

كتب:

بريد الوطن
10:04 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
تفاصيل

تفاصيل

بعيداً عن التفاصيل

أفكر بك دفعة واحدة

ثمة ما يجعلنى أتدفق

كلما تذكرت عينيك

وذلك الحزن الطافح

الذى يشرق

كشمس خريفية يطاردها المطر

بعيداً عن اسمك

لا أجد بى حاجة لأضع الهالات

حول الكلمات

هنا فى القصيدة

يتسنى لى أن أخاطبك

كيفما شئت

دون عناء النظر إلى خطوك

وأنت ترحل مزهواً

بأناشيدى الغارقة بالكآبة

وبصوتى الذى يرن كأجراس الكنائس

كلما صادفك الشوق

وأنت تؤدى صلوات الغياب

                                                                         عواطف بركات 

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