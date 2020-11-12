بريد الوطن.. تفاصيل

بعيداً عن التفاصيل

أفكر بك دفعة واحدة

ثمة ما يجعلنى أتدفق

كلما تذكرت عينيك

وذلك الحزن الطافح

الذى يشرق

كشمس خريفية يطاردها المطر

بعيداً عن اسمك

لا أجد بى حاجة لأضع الهالات

حول الكلمات

هنا فى القصيدة

يتسنى لى أن أخاطبك

كيفما شئت

دون عناء النظر إلى خطوك

وأنت ترحل مزهواً

بأناشيدى الغارقة بالكآبة

وبصوتى الذى يرن كأجراس الكنائس

كلما صادفك الشوق

وأنت تؤدى صلوات الغياب

عواطف بركات

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