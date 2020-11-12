بريد الوطن.. تفاصيل
كتب:
بريد الوطن
10:04 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
تفاصيل
بعيداً عن التفاصيل
أفكر بك دفعة واحدة
ثمة ما يجعلنى أتدفق
كلما تذكرت عينيك
وذلك الحزن الطافح
الذى يشرق
كشمس خريفية يطاردها المطر
بعيداً عن اسمك
لا أجد بى حاجة لأضع الهالات
حول الكلمات
هنا فى القصيدة
يتسنى لى أن أخاطبك
كيفما شئت
دون عناء النظر إلى خطوك
وأنت ترحل مزهواً
بأناشيدى الغارقة بالكآبة
وبصوتى الذى يرن كأجراس الكنائس
كلما صادفك الشوق
وأنت تؤدى صلوات الغياب
عواطف بركات
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