بريد الوطن .. وجِّه بتسوية وضعى الوظيفى يا رئيس الوزراء

أعمل موظفاً فى مركز أورام طنطا التابع لأمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة، بمؤهل متوسط، وحدث أن حصلت على مؤهل عالٍ عبارة عن ليسانس آداب تخصص الدراسات الإعلامية والسياسية عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أسعى لتسوية وضعى الوظيفى فى مكان عملى بما يتناسب مع المؤهل الدراسى الذى حصلت عليه، غير أننى لم أتمكن من ذلك، تقدمت بأوراقى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن شيئاً لم يتحقق، أناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توجيه السادة المسئولين بالعمل على تسوية وضعى الإدارى بما يتناسب مع مؤهلى التعليمى الجديد.

محمد فتحى عبداللطيف

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com