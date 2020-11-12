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محمود مسلم

بريد الوطن .. وجِّه بتسوية وضعى الوظيفى يا رئيس الوزراء

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بريد الوطن
10:04 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أعمل موظفاً فى مركز أورام طنطا التابع لأمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة، بمؤهل متوسط، وحدث أن حصلت على مؤهل عالٍ عبارة عن ليسانس آداب تخصص الدراسات الإعلامية والسياسية عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أسعى لتسوية وضعى الوظيفى فى مكان عملى بما يتناسب مع المؤهل الدراسى الذى حصلت عليه، غير أننى لم أتمكن من ذلك، تقدمت بأوراقى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن شيئاً لم يتحقق، أناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توجيه السادة المسئولين بالعمل على تسوية وضعى الإدارى بما يتناسب مع مؤهلى التعليمى الجديد.

                                                             محمد فتحى عبداللطيف

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