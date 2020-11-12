الإصابات تتزايد في المحافظات.. والأطباء يحذرون: الفيروس قريب من الجميع

دمياط: 9554 حالة اشتباه بالإصابة.. ومديرو مستشفيات بنى سويف: أسرَّة العناية المركزة والمتوسطة امتلأت بالمرضى.. والمحافظ: «مستعدون»

تواصل تزايد الإصابات بفيروس كورونا فى المحافظات أمس، وقال مصدر فى مديرية الصحة بدمياط، إن مجمل الإصابات فى المحافظة بلغ 1688 إصابة، و131 حالة وفاة، لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، ويتم حجزه سواء عزلاً منزلياً أو بالمستشفى دون الارتباط بمسحة من عدمها، طالما ظهرت عليه الأعراض وبحاجة للعلاج.

وأضاف المصدر أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 9554 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 7630 حالة وبلغت إصابات الفريق الطبى 236 حالة إيجابية، منهم 3 وفيات، متابعاً: «ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسى، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات»، ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاماً فأكثر، بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل عن 60 عاماً.

وأكد المصدر أن كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصاباً بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا، مضيفاً: «عدد المتعافين بلغ 1499، ولدينا 4 مستشفيات عزل، وهى الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد، وتم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافى جميع الحالات المصابة بكورونا المحتجزة بهما.

وفى بنى سويف، حذر عدد من الأطباء ومديرى المستشفيات من ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، الذى أصبح أشد خطورة، فى ظل عدم الالتزام من قبل البعض بالإجراءات الوقائية الاحترازية ضد الفيروس. وقال الدكتور إفرام ماجد مدير مستشفى الصدر ببنى سويف، إن الوضع هذه المرة مختلف، والحالات بدأت تزيد فعلاً وأشد خطورة من الفترة الماضية، وكتب مدير مستشفى صدر بنى سويف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» منشوراً يحذر فيه المواطنين من فيروس كورونا، قائلاً: «من فضلكم التزموا قبل فوات الأوان.. كورونا قريبة من كل واحد فينا.. أول مرة أكتب عن كورونا من بداية الأزمة، واللى خلانى اكتب إنه من يومين أحد المرضى على درجة عالية من التعليم، سألنى هو فعلاً فيه حاجة اسمها كورونا، وكان واضح إنه مش بيهزر، وطبعاً أنا فهمته غلطه، لأن الحقيقة الوضع المرة دى مختلف، والحالات بدأت تزيد فعلاً وأشد خطورة من الفترة اللى فاتت».

وكتب الدكتور عمرو نادى، نائب مدير مستشفى ناصر العام ببنى سويف، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «جميع أسرة العناية المركزة والمتوسطة وعناية الأطفال، امتلأت بالمرضى، كورونا مكمّلة معانا، خدوا حذركم».

وعلق الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف، على تزايد الإصابات بالقول: «لا تعليق بعد تحذيرات زملائى من الأطباء ومديرى المستشفيات، لكن بخروج عدد من المستشفيات للتطوير، مثل إهناسيا وببا وسمسطا، وأحادية الرؤية بالمستشفى التخصصى، ودخول مستشفى الصدر فى رفع الكفاءة وقلة عدد الأسرة مقارنة بأربعة ملايين مواطن سويفى، وأخشى أن يُعاد سيناريو غلق المستشفيات على مرضى كورونا، وتأخر أو غياب الخدمة عن كثير من المرضى فى العنايات والرعايات ومع المجهود المضنى الذى قدمه الأطباء والأطقم الطبية، كان لزاماً أن أتكلم وأنصح أن بنى سويف تحتاج إلى تكاتف الجميع».

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية تسريع وتيرة رفع كفاءة مستشفى الصدر، والاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، تحسباً لموجة ثانية من فيروس كورونا، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التى سادت المنظومة خلال الموجة الأولى.

وأكد محافظ بنى سويف مواصلة لجنة المرور اليومى على جميع المستشفيات ضمن المنظومة الصحية لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.