"إسطفانوس": حجم الاستثمارات اليونانية في مصر تخطت مليار يورو

قال المهندس مدحت إسطفانوس، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن العلاقات المصرية اليونانية تاريخية وترجع لعشرات القرون والثقافات بين البلدين متقاربة ومتمازجة، والعلاقات الاستراتيجية أخذت أكثر أهمية وقوة منذ الحديث عن التعاون في منطقة شرق المتوسط، وتعتبر ركن أساسي في علاقة الدولتين.

وأضاف "إسطفانوس"، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أن التشاور وتبادل الآراء والمتابعة المستمرة بشأن ملف شرق المتوسط شيء مهم سواء للقاهرة أو أثينا، في ظل التهديدات من قبل بعض دول الجوار، خاصة أن اليونان عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات اليونانية في مصر تخطت مليار يورو، في عدة مجالات مختلفة سواء في صناعات ثقيلة مثل الأسمنت أو في مجالات أخرى مثل مواد البناء والصناعات الغذائية والاستثمار في زراعة الزيتون والزيت.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة أثينا، لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالاضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.