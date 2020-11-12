اشتعال الدعاية بدوائر "إعادة المرحلة الأولى".. والتحالفات كلمة السر

واصل مرشحو «الإعادة» بالمرحلة الأولى «الدعاية الانتخابية»، حيث اشتعل السباق مع انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وتفرغت الأحزاب للدعاية بالدوائر. وفى دائرة البدرشين، الدائرة الوحيدة المتبقية بجولة الإعادة بدوائر الجيزة الـ12، واصل مرشحاً حزب «مستقبل وطن»، عماد الدين الدرجلى، وحازم جودة، والمرشحان المستقلان عماد الدين أحمد والحفنى عبدالمعز الشيخ محمد الحفنى الحسينى، جولاتهم الانتخابية، أمس، بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، حيث يتنافس المرشحون الأربعة على مقعدين فى جولة الإعادة، بعد أن حصد نادر الخبيرى مرشح حزب مستقبل وطن المقعد الأول من الجولة الأولى.

صراع بين الأحزاب والمستقلين بدائرة البدرشين على مقعدين

وتشهد الجولة صراعاً شرساً بين المستقلين والحزبيين، للفوز بالمقعدين المتبقيين بالدائرة، حيث تنافس فى المرحلة الأولى عن نفس الدائرة 28 مرشحاً للفوز بـ3 مقاعد، وبدأت التربيطات والتكتلات العائلية لإنجاح مرشحى الحزب. وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشحين الأربعة فى شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، استعداداً لجولة الإعادة أواخر نوفمبر الحالى، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالى الدائرة حرباً ضروساً بين العائلات، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة قبل ماراثون جولة الإعادة. فيما أكد المستقلون أحقيتهم فى مقعدى البرلمان لتحقيق آمال وطموحات أهالى الدائرة، وفى المقابل انتشرت حملات توعوية لجميع أهالى الدائرة الثالثة بأهمية النزول والتصويت والمشاركة. وفى قنا، تدور منافسة شرسة بين 4 مرشحين من انتماءات قَبَلِيَّة مختلفة فمرشحان من قبيلة الأشراف وآخر من العرب والرابع من قبيلة الهوارة، فى الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا المخصص لها مقعدان دوائر انتخابية. الدائرة الأولى ومقرها قسم قنا، تشهد حسبة صعبة لوجود مرشحين من قبيلة الأشراف وهما المرشح جمال النجار عن حزب الشعب الجمهورى، ومصطفى محمود مرشح حزب مستقبل وطن، فى مواجهة سعد الخيام ابن قبيلة الحميدات، أحد بطون قبيلة الهوارة، والعمدة مبارك مرشح حزب مستقبل وطن، وابن قبيلة الجبلاو العرب.

"قنا" على صفيح ساخن بسبب "القَبَلية"

حتى هذه اللحظة لم تحسم التحالفات، ولكن هذه المرة لن تعترف بالقَبَلِية، فالناخب فى مركز وبندر قنا له صوتان، فإذا تحالف أبناء قبيلة الأشراف فلن يحصدوا سوى الخسارة لأنهم أقل عدداً من قبيلة العرب، ويظل مرشح قبيلة الحميدات حائراً بين حشد الناخبين فى نجوع الحميدات، والخروج بكثافة أو السقوط مثل كل مرة، ففى كل جولة انتخابية أبناء تلك القبيلة يصلون لجولة الإعادة، ولكنهم يخسرون فى الجولة النهائية.

مؤتمرات عدة ولقاءات كثيرة جمعت بين مرشح قبيلة الجبلاو وسعد الخيام، ما يدل على وجود تحالف قد يعلن عنه فى خلال اللحظات الأخيرة يقلب الموازين لدى مرشحى الأشراف. وعقد اللواء جمال النجار، مرشح حزب الشعب الجمهورى، لقاءات فى القرى والنجوع المنتمية لقبيلة الأشراف، يحثهم فيها على الدعم القبلى له فى جولة الإعادة حتى يحصد مقعداً فى النواب عن طريق الانتخاب للإثبات أمام الجميع أن لهم قوة تصويتية لا يستهان بها، فى المقابل كثَّف المرشحون الآخرون من لقاءات العائلات فى كل قرى المركز وداخل المدينة.

بينما تراجعت المؤتمرات الانتخابية فى جولة الإعادة لمرشحى المقاعد الفردية بدوائر محافظة بنى سويف الأربع، واعتمد أغلب المرشحين على لقاء رؤوس العائلات بالقرى فى محاولة لكسب تأييدهم، وتوجيه أبناء عائلاتهم لصالحهم.

وفى الدائرة الشمالية ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزى ناصر والواسطى، بدأ كل من مرشحى تحالف حزبى مستقبل وطن والشعب الجمهورى على مقعدى الدائرة محمد سيد جنيدى، وعصام خلاف، زيارة كبار العائلات وطلب مساندتهم فى جولة الإعادة، حيث عقد محمد سيد جنيدى لقاء بعدد من كبار العائلات بقرية الميمون وأطواب والشناوية وبهبشين. واتجه النائب الحالى عن الدائرة عصام خلاف للقاء عدد من رؤوس العائلات وأهالى قرية طحا بوش، لكسب تأييدهم له فى الانتخابات، كذلك الحال للمرشح المستقل عماد اليمانى الذى زار قرية بهبشين طالباً دعم أهالى القرية.