قانون تنظيم الجامعات يوضح عقوبة عدم ارتداء الكمامة لطلاب الكليات

مخالفات شتى، يحاسب عليها قانون تنظيم الجامعات الحكومية، لطلاب الجامعات والمعاهد، تصل عقوبتها للفصل النهائي من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب، ووفقاً لقانون تنظم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم عمل الجامعات، والتي جاءت أبرزها في أنه يعتبر مخالفة تاديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية.

وبدوره، علق الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن عقوبة عدم ارتداء الكمامة، تعتبر مخالفة صريحة لقرارات مجالس الجامعات، ووفقا لقانون تنظيم الجامعات تعتبر من الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وبالتالي يعاقب على مخالفة التعليمات الإحالة لمجلس التأديب ومن ثم توقيع العقوبة المبينة وفقاُ لوقائع وكواليس الضبطية.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية، أنواع المخالفات التي ذكرها قانون تنظيم الجامعات والتي تؤدي إلى تحويل الطالب إلى مجلس تأديب

** نظام تأديب الطلاب مادة 123 بقانون تنظيم الجامعات:

- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد:

** وتأتي مادة 124 لتنص على:

- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص :

1ـ الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

2ـ تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .

3ـ كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل يحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها

4ـ كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شررع فيه

5ـ كل إتلاف المنشآت والأجهزة أو المراد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6ـ كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

7ـ توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأي صورة بالكليات وجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8ـ الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الأداب.

وحدد قانون تنظيم الجامعات العقوبات التأديبية وفقاً لما

العقوبات التأديبية هي :

- التنبيه شفاهة أو كتابة - الإنذار

- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية

- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز الشهر

- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز الشهر

- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي

- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر

- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا

- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر

- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر

- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي

- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية

** الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات

1- الأساتذة والأساتذة المساعدين: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة

2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثاني الأولى المبينة في السابقة، وفي حالة حدوث اضطرابات او إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون المواد المبينة في المادة السابقة .