منافسة شرسة بين الأحزاب لحسم مقاعد إعادة المرحلة الأولى قبل إعلان نتيجة "الثانية" رسمياً

تصاعدت معركة الإعادة بين مرشحى الأحزاب السياسية فى انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب، ويحاول كل من حزب مستقبل وطن وحزب التجمع حصد المقعد الوحيد فى «إدفو»، بينما يتصارع مستقبل وطن و«الشعب الجمهورى» و«الحرية» فى قنا. وتضم المرحلة الأولى لانتخابات النواب 14 محافظة هى: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هى: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء». وعلى مستوى انتخابات المرحلة الأولى تشهد دائرة إدفو فى أسوان صراعاً كبيراً بين على البدرى مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفى مرشح حزب التجمع، اللذين يتنافسان على المقعد الفردى بالدائرة فى جولة الإعادة، ونظم المرشحان العديد من المؤتمرات الشعبية لطلب التأييد من أنصارهما.

صراع شرس بين "مستقبل وطن والتجمع" بأسوان

وفى مدينة السباعية نظم حزب التجمع بأسوان مؤتمر تأييد لدعم الدكتور عبدالغفار الضيفى فى جولة الإعادة بحضور المئات من أبناء المركز وقيادات الحزب بالمحافظة، وتناول المؤتمر أهمية الترابط والتكاتف والتحلى بالروح المعنوية العالية، بجانب البرنامج الانتخابى للحزب الذى يرفع شعار «ضد الفقر والفساد والإرهاب» وتناول رؤية الحزب فى دعم أصحاب المعاشات من خلال الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات التى يرأسها المناضل البدرى فرغلى، القيادى بالحزب، كما تناول المؤتمر برنامج الحزب للتنمية المستقلة ومحاور الرؤية للعمل البرلمانى، وشارك فى المؤتمر نائب رئيس حزب التجمع النائب هلال الدندراوى، وقيادات الحزب بأسوان.

ونظم أنصار على البدرى مؤتمرات تأييد له بالعديد من المناطق والقرى التابعة للدائرة ووعدهم ببذل كل ما فى استطاعته للوصول إلى مقعد النواب لخدمة الجميع بلا استثناء، فيما نظم مرشح مستقبل وطن زيارات لكبار العائلات أملاً فى حصد المقعد خلال جولة الإعادة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة فى أسوان والتى تضم الدوائر الـ 4 «أسوان- دراو»، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، وهم 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد فردية فى جولة الإعادة، ففى الدائرة الأولى والتى تشمل «مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمى أول وثانى أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو»، ستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهورى، والنائب السابق جابر أبوخليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وجلال أبوالحسن، مرشح حزب مستقبل وطن. وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسين عبدالصبور، مرشح مستقل، وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين على البدرى الملاوى مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفى مرشح حزب التجمع الوطنى التقدمى.

وفى قنا يحاول حزب مستقبل وطن فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتشت وتضم «أبوتشت- فرشوط»، حسم مقعدى الدائرة من خلال مرشحيه اللذين يخوضان جولة الإعادة معتمدين على قبليتهما الكبيرة، فى مركز أبوتشت وأكبر المراكز تصويتاً فى المحافظة.

وفى المقابل يحاول حزب الحرية فى مركز أبوتشت، من خلال مرشحه حصد المقعد ليكون الأول للحزب فى المحافظة، بينما تتكاتف عائلات وقبائل مركز فرشوط لإنجاح مرشح حزب الشعب الجمهورى فى جولة الإعادة من خلال حشد التكتلات التصويتية فى الدهسة والكوم الأحمر والمدينة لإنجاح ابن البلد، وحتى الآن لم يعلن أى مرشح من المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة فى الدائرة الرابعة عن أى تحالفات، حتى مرشحا «مستقبل وطن» لم يعلنا ذلك، ولكن توجد تحركات كبيرة من المرشحين فى لقاء العائلات ورموز القبائل من القلعات والسماعنة والوشاشات والمحارزة لحشد الأصوات. يذكر أن الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت، يخوض جولة الإعادة فيها 4 مرشحين، هم: «صلاح أبوالقاسم»، من حزب «مستقبل وطن»، والدكتور «حسام عيسى»، من «مستقبل وطن» و«خالد أبونحول»، من حزب «الشعب الجمهورى»، و«عبدالفتاح الشحات»، مرشح حزب «الحرية».

وعلى مستوى المرحلة الثانية للانتخابات، اشتعل السباق مبكراً فى جولة الإعادة بمحافظة السويس بين المرشحين الذى كشفت مؤشرات الفرز خوضهم للإعادة، حيث أظهرت مؤشرات الفرز خوض 4 مرشحين للإعادة هم: اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهورى اللذان يدخلان المنافسة بأعلى أصوات حصلا عليها فى المرحلة الأولى للانتخابات، فى مواجهة جلال مازن مرشح مستقل والنائب الأسبق بالحزب الوطنى خلال انتخابات عام 2010 وأحمد مراد مرشح حزب مستقبل وطن.

ويبلغ إجمالى الكتلة التصويتية ٤٦٠٧٥٦ صوتاً، وبلغت الأصوات الباطلة ١٨٤٧٧، وبلغ عدد الأشخاص الذين أدلوا بصوتهم ٨٧٩٣٩ صوتاً والأصوات الصحيحة ٦٩٤٦٢، وحصل المرشح الفردى حسن عيد عن حزب مستقبل وطن على ٢٣٠٣٠ صوتاً، والمرشح جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهورى ٢٠٥٢٤، والمرشح جلال مازن ١٧٧٢٧، والمرشح أحمد مراد فردى ٨٥٥٦ صوتاً.

تفتيت الأصوات يهدد 3 مرشحين من حي الجناين بالسويس

وينتمى 3 مرشحين من الذين يخوضون جولة الإعادة لحى الجناين بالسويس، وهم جمال عبيد وجلال مازن وأحمد مراد، والثلاثة يعتمدون على كتل تصويتية بالجناين، وهو ما يعنى أن المعركة بينهم ستدخل مرحلة تفتيت الأصوات أثناء الجولة الثانية، خصوصاً أن الثلاثة يعتمدون فى الأساس على الأصوات القادمة من هذا الحى.

إصابة "سامي" بجلطة في بورسعيد

وينافسهم على أصوات الحى اللواء حسن عيد الذى يدخل الإعادة بأعلى الأصوات، خصوصاً أنه حصل على أصوات عالية من حى الجناين وبالتالى معركة تفتيت الأصوات ستكون شرسة فى هذه الجولة. أما المرشح جمال عبيد، فإن فرص حصوله على أصوات من جميع الأحياء قوية، فهو من أبناء حى الجناين وله كتلة تصويتية كبيرة، ويدخل الانتخابات فى تحالف مع اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وبذلك يضمن أصواتاً من حى الجناين والأحياء الأخرى داخل المحافظة. وفى بورسعيد أصيب المرشح محمد سامى عامر على المقعد الفردى لمجلس النواب للمرحلة الثانية فى جولة الإعادة للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحى بجلطة فى القلب نقل على أثرها إلى مستشفى عطاء التخصصى.