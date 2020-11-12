تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة طعام في إسنا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم، أمس الأربعاء، عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية الحليلة في إسنا جنوب الأقصر.

بداية الواقعة عند تلقي المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا بلاغاً من مستشفى إسنا التخصصي، بوصول كل من "ياسمين.م.أ" 35 سنة ربة منزل، و"أروى.س.م" 7 سنوات، و"محمد.س.م" 6 سنوات، و"أحمد.س.م" 6 سنوات أبناء الأولى"، ويقيمون بقرية الحليلة التابعة لمركز ومدينة إسنا، مصابين بإعياء وقيء وتم حجزهم في قسم الباطنه لتلقي العلاج اللازم .

وقررت المصابة الأولى حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما معدا بالمنزل "فطير منزلي"، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.