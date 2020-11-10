رسميا.. جامعة المنوفية "مكتبا استشاريا" لإصدار تراخيص البناء

كلف الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، باتخاذ الإجراءات وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ توجيهات الدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الجامعات بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار تراخيص البناء.

وأكد رئيس الجامعة التعاون الكامل بين الجامعة والمحافظة من أجل الإنتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى المحافظة والمساهمة فى حل المشكلات التى تحدث جراء مخالفات البناء التى تمت خلال الفترة الماضية، وسعيا للإرتقاء بالعمران فى جميع مدن ومحافظات مصر فى إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وقام الدكتور علاء الحبشي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، بتشكيل فريق العمل الذى يضم الدكتور فيصل عبد المقصود، والدكتور محمود أمين، أستاذيّ التخطيط العمراني والإقليمي، والدكتور إبراهيم صدقي والدكتور إبراهيم المالطي مدرسين بالقسم، والمهندسين مينا نظمي ونهى سراج ويونان نظمي، وبدأ الفريق بتفعيل ورشة عمل لدراسة وإصدار اشتراطات العمران الخاصة بمدينة شبين الكوم كبداية لاشتراطات جميع مدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية .