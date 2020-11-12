"الري": جاهزية شبكات الترع والمصارف والمخرات للأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لموسم الأمطار والسيول.

وأكد "عبد العاطي"، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها فى المواعيد المحددة، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات إستعداداً لموسم الأمطار والسيول.

وشدد الوزير على أن الوضع آمن بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول على مستوى الجمهورية، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك حتى إنتهاء موسم الأمطار والسيول.

مركز التنبؤ: أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات المقبلة

وكشف مركز التنبؤ بفيضان النيل عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأكدت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار والخرائط على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 12 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر الى احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الخميس، واحتمال سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح غداً الجمعية الخميس.

كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة الي متوسطه على السواحل الشمالية ومطروح وسيناء والوجه البحري بعد غد السبت.