بعد حديث السيسي.. اقتصادي يشرح أهمية الصناعات الهيدروكروبونية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في أثينا مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، وتناول اللقاء بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وأكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً هاماً في هذا الاطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي، والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

الصناعات الهيدروكربونية، تلك الصناعات المتعلقة بالبترول والفحم ومشتقاتهم، وفقا لحديث الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، موضحا أن تلك المواد هي أحد أهم مصادر الطاقة، ويتم الاعتماد عليها بصورة كبيرة في مختلف الصناعات بكل دول العالم، النفط الخام من المركبات الهيدروكربونية المتكونة والمستخدمة في كافة الصناعات.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن الصناعات الهيدروكربونية، تمثل أحد أهم المصادر الاقتصادية للدول، والتي تقوم عليها اقتصاديات منطقة بأكملها، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان، سيساهم في الاستغلال الأمثل لتلك الموارد التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي، والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الشراكة مع الدول الكبرى في مثل هذه الصناعات يساهم في تحسين الاقتصاديات، فالاستثمارات المشتركة بين الدول في ذلك المجال تساعد في زيادة فرص الإنتاج في المنطقة، بالإضافة إلى خفض نسب البطالة نتيجة التوسع في تلك المشروعات، كذلك يساعد تبادل الخبرات بين الدول على تحسين وتطوير تلك الصناعات في المنطقة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تعاون كلا من مصر واليونان يعكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.