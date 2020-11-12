المدارس في أسبوعها الرابع: تكريم واحتجاجات وإجراءات وقائية جديدة

انتهى الأسبوع الرابع من العام الدراسي الجديد، لكنه لم يخلو من العديد من الأحداث الهامة على مدار أيام الأسبوع، خاصة في ظل عام دراسي استثنائي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".

تكريم "التعليم" للطالب الأمين "ياسين"

كرم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الطالب ياسين محمد ياسين، 7 سنوات، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأويش الحجر مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بسبب إعادته لحقيبة بها مبلغ مادي كبير قدره 17 ألف جنيه، لصاحبة الشنطة بعدما وجد الحقيبة في الشارع أثناء عودته من المدرسة في طريقه إلى منزله.

قدم "حجازي" شهادة تقدير وأخرى استثمار، من أجل تقدير وتشجيع الطفل "ياسين"، لما بدر منه تجاه الأمانة التي أعادها إلى صاحبتها دون المساس بها.

منع دخول الطالب المدرسة في حال تكرار عدم ارتداء الكمامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية فيما يخص تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المدارس، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وأكدت على التنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عامًا بأنه يجب ارتداء الكمامة، وفي حالة عدم التزامه يتم توجيه له انذار مرتين، وفي حالة اصراره يتم منعه من دخول المدرسة واستدعاء ولي الأمر.

قبول 60 طالب بمدرسة الضبعة النووية

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، قبول مدرسة الضبعة للطاقة النووية لـ60 طالبًا في دفعة العام الدارسي الحالي، حيث كان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 3700 طالب، وأكد "مجاهد" انه سيتم تقديم جودة عالية من التعليم لكافة الطلاب في المدرسة.

طلاب مدارس مبارك كول يحتجون

نظم العشرات من طلاب مدارس مبارك كول الصناعية للتعليم المزدوج، وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين، من أجل مطالبة وزارة التربية والتعليم إنقاذهم من أصحاب الشركات الخاصة، وذلك على خلفية قيام المدارس بطردهم وتحويل الطلاب إلى مدارس عادية.

اجراءات جديدة في المدارس لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة للوطن، أن الوزارة تستعد باجراءات جديدة من أجل مواجهة الموجة الثانية من كورونا، ومنها تحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية، وعدم الانتظار في الفناء أو الحمامات.