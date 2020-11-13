بريد الوطن.. حلم لا ينهزم (قصة قصيرة)

عندما تراها تشعر بأنك أمام حب لا ينحنى، حلم لا ينهزم، تتمرَّد تقاوم، تحاول دموع عينيها أن تنهمر على خديها ولكنها تأبى فتتحجر، فهى تحب بل تعشق الحياة ولا تريد سوى أن تحياها، كانت تجلس فى مرسمها تتأمل الجدران التى كانت تحمل ذكرياتها وتاريخها وقد انهارت، تحاول أن تجد أى أثر للوحات قد رسمتها طوال رحلة حياتها ولكن دون جدوى، فقد حُرِقت جميع لوحاتها، تشعر بالألم والأسى، ولكنها تأبى الانكسار وترفض الاستسلام، نهضت، أخذت تعيد بناء ما قد تهدَّم من أحلامها، لملمت الأدوات، أمسكت الفرشاة والأوراق، بدأت ترسم وترسم، وعندما كانت تنتهى من رسم أى لوحة من لوحاتها كانت تكتب أسفلها: «لقد استطاعوا أن يحرقوا تاريخى، ولكنهم لن يستطيعوا أن يحرقوا حاضرى، فكما صنعتُ تاريخاً سوف أصنع حاضراً».

نجيب محفوظ نجيب

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