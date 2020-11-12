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محمود مسلم

بريد الوطن.. هستناك

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
هستناك

هستناك

هستناك وتقول لى هجيلك

زى الطير على فرخه يحاجى

هستناك لو حتى تقولها

وتكدبنى عنيك مش هاجى

جوة القلب مطارحك فاضية

روح تستنى تعود وتناجى

ولاَ أسرت الروح فى سجونك

مهما تكون أبراجك عاجى

برضه هترجع تانى لحضنى

وأنا هفتح لك آه بمزاجى

                                                                    سامح لطف الله

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