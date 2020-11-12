بريد الوطن.. هستناك

هستناك وتقول لى هجيلك

زى الطير على فرخه يحاجى

هستناك لو حتى تقولها

وتكدبنى عنيك مش هاجى

جوة القلب مطارحك فاضية

روح تستنى تعود وتناجى

ولاَ أسرت الروح فى سجونك

مهما تكون أبراجك عاجى

برضه هترجع تانى لحضنى

وأنا هفتح لك آه بمزاجى

سامح لطف الله

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