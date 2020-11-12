بريد الوطن.. هستناك
كتب:
بريد الوطن
10:01 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
هستناك
هستناك وتقول لى هجيلك
زى الطير على فرخه يحاجى
هستناك لو حتى تقولها
وتكدبنى عنيك مش هاجى
جوة القلب مطارحك فاضية
روح تستنى تعود وتناجى
ولاَ أسرت الروح فى سجونك
مهما تكون أبراجك عاجى
برضه هترجع تانى لحضنى
وأنا هفتح لك آه بمزاجى
سامح لطف الله
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