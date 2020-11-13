بريد الوطن.. خدعتك

خدعتك شاهقة القصور

تبنى اغترارك فى سفور

ونسيت صفعة ظلمة ليل

احتضارك ليل جور

لن تسعفك زفرة

رفع اليراع إلى القبور

وتزاحمت كل الأحبة

يلحدونك قلب بور

هيهات ترجع للصلاة

وللسجود وللشهور

هيهات يا قلم الزمان

تعيد ميتاً للشعور

لم يبقَ فى ميزان عدل

غير ذكر مثل نور

فخذوه نحو الحشر ننظر

فى الجنان أو السعير

جثمت على كتفى خطايا

مثقلات كالقدور

والكل يلتمس النجاة

برحمة عند الغفور

بتصدق فى عُسرة تنجيك

من عيش الأسير

وصيام يوم قائظ حجز

السعير لدى المسير

يا قلب فارجع تائباً وكفاك

ترفل فى الدهور

عبدالناصر الكومى

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