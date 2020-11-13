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محمود مسلم

بريد الوطن.. خدعتك

كتب:

بريد الوطن
10:00 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
الصلاة

الصلاة

خدعتك شاهقة القصور

تبنى اغترارك فى سفور

ونسيت صفعة ظلمة ليل

احتضارك ليل جور

لن تسعفك زفرة

رفع اليراع إلى القبور

وتزاحمت كل الأحبة

يلحدونك قلب بور

هيهات ترجع للصلاة

وللسجود وللشهور

هيهات يا قلم الزمان

تعيد ميتاً للشعور

لم يبقَ فى ميزان عدل

غير ذكر مثل نور

فخذوه نحو الحشر ننظر

فى الجنان أو السعير

جثمت على كتفى خطايا

مثقلات كالقدور

والكل يلتمس النجاة

برحمة عند الغفور

بتصدق فى عُسرة تنجيك

من عيش الأسير

وصيام يوم قائظ حجز

السعير لدى المسير

يا قلب فارجع تائباً وكفاك

ترفل فى الدهور

                                                                           عبدالناصر الكومى

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