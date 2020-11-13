بريد الوطن.. خدعتك
كتب:
بريد الوطن
10:00 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
الصلاة
خدعتك شاهقة القصور
تبنى اغترارك فى سفور
ونسيت صفعة ظلمة ليل
احتضارك ليل جور
لن تسعفك زفرة
رفع اليراع إلى القبور
وتزاحمت كل الأحبة
يلحدونك قلب بور
هيهات ترجع للصلاة
وللسجود وللشهور
هيهات يا قلم الزمان
تعيد ميتاً للشعور
لم يبقَ فى ميزان عدل
غير ذكر مثل نور
فخذوه نحو الحشر ننظر
فى الجنان أو السعير
جثمت على كتفى خطايا
مثقلات كالقدور
والكل يلتمس النجاة
برحمة عند الغفور
بتصدق فى عُسرة تنجيك
من عيش الأسير
وصيام يوم قائظ حجز
السعير لدى المسير
يا قلب فارجع تائباً وكفاك
ترفل فى الدهور
عبدالناصر الكومى
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