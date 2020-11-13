بريد الوطن.. حتى لا تتحول حياتك إلى تعاسة

السعداء مَن يدركون معنى الوعى والنضج والفهم وقراءة تفاصيل الأشياء، الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين، وحرصوا على إصلاح كوامنهم الداخلية.. السعداء هم مَن يعيشون من أجل الخير والحق والعدل، حياتهم مليئة بالحب والمودة والرحمة والخصال الحميدة، على العكس فأغلب الناس يعيشون ويموتون ولا يصلون لدرجة النضج الفعلى أو التكامل الداخلى لمعنى وجودهم فى الحياة، فهم يتخبطون فى تصرفاتهم فيكون هناك حلقة مفقودة بينك وبينهم، لأن نمو نضجهم وقف عند مرحلة معينة، فهم يتصرفون بعقلية الصغار، لم يعرفوا أنفسهم وسرهم الدفين، لأنهم عاشوا على هامش الحياة. يقول جبران خليل جبران: «السّعداءُ حقاً هم أشخاص عرفوا أن الحزن لا يفيدهم بشىء فابتسموا».

حتى لا تتحول حياتك إلى تعاسة وتضل وتشقى وتعيش فى رعب دائم وتشعر بالضياع وتلاحقك المعيشة الضنك أينما ذهبت، استعمل ما وهبك الله من نعم فى الطاعة والعبادة، وكن مع العارفين لربهم المقبلين عليه بقلوبهم حتى تعيش حياة طيبة، ولا يلهيك الأمل عن السعادة الحقيقية.

أحسن علاقتك بربك حتى تشعر براحة البال وصفاء النفس وسعة الصدر، واستغنِ عن أى شىء تستشعر زيفه وتفاهته، وتمسَّك بأى شىء يحركك نحو النور وحقيقة وجودك، لأنك تملك صنع القرار وحرية والاختيار. يقول إيليا أبوماضى: «إن الذين يسيرون على طريق الحق والخير والجمال هم السعداء الذين تباركهم الحياة».

عصام كرم الطوخى

خبير تنمية بشرية

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