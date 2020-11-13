بريد الوطن.. أنقِذنا من محاضر مجلس مدينة قلين يا محافظ كفرالشيخ

نعانى نحن سكان حى درك مسجد الشهيد راجح وشارع السكة الحديد والشوارع الفرعية بمدينة قلين بمحافظة كفرالشيخ، من مجلس المدينة، لقيامه بعمل إنذارات ومحاضر بيئية وهمية وغير قانونية، يتهمنا فيها بإلقاء قمامة فى الشارع العام، وهذا لم يحدث نهائياً، خاصة ونحن مداومون على دفع رسوم النظافة بانتظام، فى الوقت الذى لا يمر فيه جرار القمامة فى الشوارع الفرعية، نناشد السيد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بحث شكوانا، ورفع الظلم عنا، ونحن على استعداد لأن نوثق بالصور ونرصد من يقوم بالفعل بإلقاء القمامة فى الشارع، كما نناشد سيادته اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس مدينة قلين لعدم تكرار تحرير المحاضر لنا.

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