تعرف على المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

«الوطن» تستعرض أهم وأبرز المعلومات والمستندات، التي ستحتاج إليها إذا كنت من راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودى ومتوسطي الدخل خلال التقرير التالي:

1 - المدن المطروحة بالإعلان «بدر/ العبور الجديدة / حدائق العاصمة / 15مايو / العاشر من رمضان/ السادات/ حدائق اكتوبر / أكتوبر الجديدة غرب مطار أكتوبر / المنيا الجديدة /ملوي الجديدة /أسوان الجديدة/ قنا الجديدة /سوهاج الجديدة»

2- المساحة:

تنقسم مساحات الوحدات، إلى نوعين، وحدات 90 متر وسعرها 310 ألف، ووحدات صغيرة مساحتها 75متر وسعرها 244 ألف

3 - أسعار الوحدات قابلة للزيادة:

السعر قابل للزيادة بنسبة 10% نظرا لتغير أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، علما أن الحد الادني للدخل 1500 جنيها، والحد الأقصى لدخل الأعزب 4500، والحد الأقصى لدخل المتزوج (الزوج والزوجة) 6000

4 - دفعات جدية الحجز

دفعة جدية حجز وحدات الـ 90 مترا هي 15500جنيه، بينما جدية حجز وحدات الـ 75 مترا هي 12500 جنيه، وتوجد أقساط ربع سنوية بمعدل كل ثلاثة شهور بواقع 12 قسطا، القسط الربع سنوي للشقة الـ90 مترا، هو 2600 جنيه، والقسط الربع سنوي للشقة الـ 75 مترا هو 2100 جنيه، والتسليم بعد 3 سنوات، ويوجد 5% وديعة صيانة من قيمة ثمن الوحدة، والتخصيص يتم بقرعة إلكترونية داخل الوزارة.

5 - الوحدات السكنية بنظام الأولوية وترتيب الأولويات كالأتي :

1 - المتزوج الذي يعول الأصغر سنا.

2 - الأرملة التي تعول.

3 - المطلقة التي تعول في حالة تساوي السن تكون الأولوية للاسرة الأكبر عددا.

4 - الأعزب.

ذوي الاحتياجات الخاصة:

توجد نسبة 5% لذوي الإحتياجات الخاصة.

6 - بعض الشروط العامة :

السن من 21 إلى 50 سنة، أن يكون المتقدم أو زوجته لم يستفيدوا بدعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرض.

أن يكون المتقدم مقيما بالمحافظة اللي تقدم للحجز بها، إقامة أو عمل.

أن يكون المتقدم ليس مالكا لشقة أو وراثا في بيت عائلة.

7 - شرح خطوات وطريقة التقديم

أولا: الأوراق المطلوبة:

بالنسبة للأعزب

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - مفردات مرتب من جهة العمل مختوم وموضح بها صافي الدخل لمن يعمل في القطاع العام أو الخاص، وبالنسبة للأعمال الحرة يتم عمل شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، وصورة من كارنيه المحاسب، وبالنسبة يعمل في محل أو كافيه، أو ورشة، يقوم بإستخراج شهادة دخل منه مختومة بخاتم محل عمله.

3 - برنت تأمينات إجتماعية.

4- وصل مرافق (كهرباء او غاز او ماء)، وإذا كان المتقدم ساكن يتم إرفاق صورة من عقد الإيجار.

5 - قيد عائلي

بالنسبة للمتزوج:

1 - صورة الرقم القومي للزوج ساريه.

2 - صورة الرقم القومي للزوجة سارية.

3 - مفردات مرتب الزوج او شهادة دخل.

4 - مفردات مرتب الزوجة أو شهادة دخل، ولو الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بخط يد الزوجة، أنها لا تعمل بالقطاع العام، أو الخاص أو الاعمال الحرة.

5 - برنت تأمينات للزوج.

6 - برنت تأمينات للزوجة

7 - صورة عقد الإيجار

8 - وصل مرافق للسكن الحالي.

9 - قسيمة الزواج.

10 - شهادات ميلاد الاطفال 11- قيد عائلي.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة:

« لو عندك محل أو ورشة أو قهوة أو أى منشأة تمتلكها» يتم إرفاق صورة السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية.

بالنسبة للأرامل:

1 - صورة الرقم القومي.

2- بيان معاش٠

3 - شهادة الوفاة.

4- صورة عقد الإيجار.

5 - وصل مرافق.

6 - شهادات ميلاد الأطفال.

«لو المعاش صغير يمكنك دعمه بشهادة دخل من محاسب قانوني إنك بتشتغلي بحيث مجموع مبلغ المعاش والدخل الحر يكون 2000 جنيه أو أعلى شوية، ولو بتشتغلي في قطاع عام أو خاص أو محل، تقوم بتقديم مفردات مرتب بجانب بيان المعاش.

7 - قيد عائلي

المستندات المطلوبة بالنسبة للمطلقات:

1- صورة الرقم القومي.

2- بيان نفقة.

3 - صورة عقد الإيجار.

4 - وصل مرافق.

5- شهادات ميلاد الأطفال 6- قسيمة الطلاق.

إذا لم تكن المطلقة تحصل على نفقة تقوم بكتابة إقرار أنها لا تتقاضى نفقة، بالإضافة لمستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك، وتقدم شهادة دخل من محاسب قانوني أنها تعمل عمل حر، وإذا كانت تعمل في قطاع عام أو خاص، أو محل، تقدم مفردات مرتب من مكان عملها.

7 - قيد عائلي.

المستندات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة:

1- صورة الرقم القومي.

2 - مستند الإعاقة.

3- صورة عقد الإيجار، وإذا كنت تقيم برفقة أسرتك يتم تقديم وصل مرافق فقط.

4- وصل مرافق.

5 - مفردات مرتب لو بتشتغل قطاع عام أو خاص أو شهادة دخل من محاسب، ولو أعمال حرة توضح صافي الدخل.

6 - برنت تأمينات لو مؤمن عليك.

7 - قيد عائلي.

بعض المستندات المطلوبة من بعض المهن على سبيل المثال :

1- المدرسون :

يتم تقديم جميع الأوراق الخاصة بالمتقدم، ويتم إضافة بيان بمكفأة الإمتحانات.

2- السائقون :

يتم تقديم الأوراق المطلوبة منك، بالإضافة لصورة الرخصة

بالنسبة للعاملين بالخارج:

يتم عمل مفردات مرتب من جهة العمل، وتعتمد بالقنصلية المصرية، وتقدم باقي الأوراق الخاصة بك من داخل مصر

8 - طريقة التقديم:

1 - يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان لمحدودى أو متوسطي الدخل.

2 - يتم دفع مبلغ جدية الحجز، ومصاريف الإستعلام في البريد، ويتم الحصول على إيصال مختوم بختم مكتب البريد.

3 - يتم تحويل جميع الأوراق والإيصالات، مرفق بها إستمارة البيانات المرفقة بكراسة الشروط، على أن يتم ملئ جميع الخانات والبيانات المطلوبة بخط واضح إلى صيغة bdf إلى ملفين.

1- أوراقك في ملف

2 - وصلات البريد في ملف آخر حيث يتم تصوير جميع المستندات بالموبايل ويتم ضبط الإعدادات الخاصة بالكاميرا، على أن تكون حجم الصورة صغير، ويتم تنزيل برنامج « cam scanner» من جوجل بلاي، ثم تقوم بتحويل الصور إلى bdf من خلاله، ثم تقوم بحفظ الملف في موبايلك، وفي حال فشلك، تذهب إلى مكتب كمبيوتر لتحويل المستندات إلى صيغة bdf.

3 - يتم إنشاء حساب على موقع صندوق التمويل العقاري، على أن يتم رفع جميع المستندات على الموقع، ليتم التقديم وفقا للصورة المطلوبة .