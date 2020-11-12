"ما معنى فعالية لقاح فايزر بنسبة 90%؟".. مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن جزءً كبيرًا مما يسمعه العالم حول لقاحات كورونا إعلامي، لافتًا إلى أن اللقاحات تمر بمراحل كثيرة ثم تجرب على الإنسان، وأن اللقاحات المتوفرة حاليًا في التجارب تنتمي إلى مراحل مختلفة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الهدف من التجارب البشرية هو متابعة تأثيرات اللقاح على المقاومة المناعية، ومن ثم فإن الإعلان عن تأثير أي لقاح بنسبة 90% يرجع إلى الاختبارات المعملية التي أجريت هذا اللقاح حول نسبة حماية اللقاح للإنسان، وهذا على غرار ما جرى الإعلان عنه بشأن لقاح فايزر.

وتابع: "ثبات هذه النسبة لحماية الإنسان ليس مؤكدًا، وبالنسبة إلى لقاحات كورونا فنحن لا نعلم حتى الآن مدى قوة لقاح كورونا الجديد في منح الإنسان مناعة من الإصابة بفيروس كورونا، ولم يجرى إجازة أي لقاح بشكل كامل لكي يُنتج تجاريًا".

وأوضح أن هناك مؤسسات عالمية معروفة دشنت تحالفات فيما بينها لإجازة التطعيمات التي سيستخدمها البشر، وعندما تُجاز التطعيمات فإن أيًا منها قد يستخدم لعلاج البشر.