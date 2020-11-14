الإسكان تطرح 126831 وحدة سكنية بـ 3 مشروعات جديدة في شهر واحد

3 مشروعات سكنية جديدة، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا لتوفير سكن ملائم للمصريين، يلبى احتياجات كل شرائح المجتمع المصري، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كل المساحات، والأسعار، المناسبة لتلبية احتياجات المصريين من السكن المناسب.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروعات الثلاثة، لتوفير كافة المعلومات أمام راغبي السكن بالمدن الجديدة، وأرض مطار إمبابة، وهي كالتالي :

1 - مشروع أرض مطار إمبابة

يتضمن الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بأرض مطار امبابة، والذي يشمل 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى.

ويتم الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط، أو يقوم بطباعتها من يوم الاثنين القادم، الموافق 16 من نوفمبر، لمعرفة جميع التفاصيل «المساحات – الأسعار – أرقام العمارات» مع إمكانية استعراض خطوات الحجز، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

أسلوب السداد:

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصرى، مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقم) سارية ، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى(online).

2 - طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

كما طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة : وهي مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، حيث تم طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

نظام التخصيص:

يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online" على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيها "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 22، من نوفمبر الجاري.

3 - 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل:

تم فتح باب الحجز، وشراء كراسات شروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة،.

وتتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.