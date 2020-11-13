"إعلام القليوبية" يشارك في مبادرة "مصر أولا.. ولا للتعصب"

أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة في مبادرة (مصر أولا.. ولا للتعصب)، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف نبذ العنف والتعصب في مجال الرياضة.

وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية اليوم، أن الية المشاركة في المبادرة سوف تكون بالتعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة بنها، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع والندوات التثقيفية، لنشر ثقافة الروح الرياضية بين الجماهير؛ لأن الرياضة تنافس شريف وليست حرب، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة؛ لأنه ليس هناك منتصر للأبد أو مهزوم كذلك.

وفي وقت سابق، نظمت مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ايجبت، والادارة العامة لإعلام القليوبية، لقاءا تعريفيا بمشروع تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدني، لدعم حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال، بمشاركة مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

وأكد مدير عام الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن اللقاء استهدف وضع خطة تنسيقية بين الشركاء لتوعية فئات المجتمع المختلفة، وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة، التي تفيدهم في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بالاضافة إلى مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأضافت الدكتورة منى الجيلاني، منسق عام المشروع بمؤسسة ال قرة للتنمية المستدامة، إن الأخير سينفذ بـ4 قرى بمحافظة القليوبية، وهى منشاة الكرام ونوب طحا ومنية شبين القناطر وكوم اشفين.

واشادت إيمان إسماعيل، مدير مؤسسة بلان بالقليوبية، بالمجهود التي تبذلها المحافظة، في تعزيز القيم الثقافية والمجتمعية والاهتمام بقضايا الشباب بشكل خاص.