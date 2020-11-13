إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالغربية

شهد طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "طنطا – كفر الشيخ"، بالقرب من مدخل سبرباي، وتوقف حركة المرور.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، وهم: زياد محمد رمضان، 23 عاما، ومحمود إبراهيم كشكول، 21 عاما، وكريم طارق الملاح، 20 عاما، وجميعهم من منطقة قحافة، بدائرة قسم ثان طنطا.

ونقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.