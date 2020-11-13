إعدام أكثر من 700 كيلو أغذية فاسدة وغلق 14 منشأة غير مرخصة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وفاقوس وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بالمراكز المذكورة.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين؛ لضمان وصول غذاء آمن، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 10 بمركز فاقوس، و2 منشأة بمشتول السوق، و2 بالحسينية، وخوطبت الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت؛ لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وأعدم 705 كيلو جرامات، أغذية مختلفة عبارة عن خضروات وبوظة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وسحبت 123 عينة، وأرسلت للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحرر 85 محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة مشتول السوق وفاقوس وأولاد صقر والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.