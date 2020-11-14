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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
برج الأسد

برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد الغطرسة وعدم تقبله لآراء الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

عطارد في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

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