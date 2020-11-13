ناقد رياضي: ليفربول تواصل مع الاتحاد بمجرد إعلان إصابة صلاح

قال الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، إن هناك بعض الأنباء المتضاربة داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إصابة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه إذا جرى التأكد من إصابة اللاعب بالمرض فلن يلعب مباراتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية ولن يستطيع السفر إلى انجلترا مرة أخرى قبل الشفاء منه.

وأضاف عبدالباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "المنسق الإعلامي للمنتخب أرسل الخبر لكل الصحفيين، كما أنه أرسله للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، وبناءً عليه أعلن الموقع خبر إصابة اللاعب، لكن فجأة اتقال إنك مينفعش تعلن إصابته بالطريقة دي وإنه عنده بروتوكول معين عشان خاطر ناديه".

وتابع: "مكنش ينفع نعلن الخبر لأننا داخلين على مباراة مهمة، لأن ده هيهمد لاعبي المنتخب وستعطي حافزًا قويًا لمنتخب توجو"، مشيرًا إلى أن المصابين الآخرين الذين أعلن عنهما اتحاد الكرة المصرية ينتميان إلى منتخب توجو.

وواصل: "ليفربول تواصل على الفور مع الجانب المصري عن طريق الجهاز الطبي، وإن الإعلان مكنش ينفع يبقى بالطريقة دي، لأنه على قوة النادي زي ما هو على قوة المنتخب وإنه لما هيغيب عن النادي هيأثر مستقبلًا على علاقة النادي والمنتخب".

وأردف: "قد يحدث تأثير بسبب هذا اللغط غير المستحب، وسيجرى عمل مسحة لصلاح كل يوم بجانب اللاعبين المخالطين، وبخاصة أنه تعامل مع الجميع والتقى بالجميع في التدريبات ووجبتي الفطار والغذاء وسيجري عمل مسحة تأكيدية لكل مخالطيه".