مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020

فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته مجلة "DIVE" البريطانية لعام 2020، لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم، وهو ما أبرزه الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلة.

وأشار الموقع إلى أن مصر حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، لافتا إلى أنه بجانب أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية لاسيما في ظل تميزه بالمياه الزرقاء الصافية والشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة.

ولفت الموقع إلى أن مصر كانت قد فازت أيضا بالمرتبة الثانية في عام 2019.

وحصلت مصر من قبل على عدد من الجوائز والمواقع المتميزة عالميا في مجال الغوص، حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر فى أعوام 2008 و2009 و 2010 من خلال استطلاعات الرأي في السوق الانجليزي على المركز الأول في رياضة الغوص والأنشطة البحرية، وحصلت في عام 2015 على المركز الثاني.