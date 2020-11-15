أديب: الصحف الإنجليزية حزنت على صلاح.. "غيروا اسم الفيروس علشانه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ذو قيمة كبيرة ومهمة جدًا وليس شخصًا عاديًا، مستشهدًا بما نُشر في وسائل الإعلام والصحف الإنجليزية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث اهتمت الصحف هناك باللاعب المصري.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "لا يوجد جورنال اليوم في انجلترا لم يتحدث عن صلاح، كما يمر ليفربول الآن بمشلكة نقص في اللعيبة منهم من أُصيب ومنهم من مرض بكورونا، وطبعا اختفاء اللاعب محمد صلاح لمدة يؤثر كثيرًا في ليفربول".

وأشار الإعلامي إلى أن بعض الصحف البريطانية غيرت اسم فيروس كورونا من "كوفيد19" لـ "موفيد19"، حزنًا على اللاعب محمد صلاح، موضحًا أن الفترة القادمة ستكون من أصعب الفترات على العالم أجمع فلابد من وجود تباعد اجتماعي حتى يتم اكتشاف اللقاح لأنه سوف يأخد وقت طويل حتى توزيعه.

وتابع: "صلاح لاعب كبير وذو قيمة لذا يجب المحافظة عليه بجميع الطرق، أما المواطن فليس عليه إلا اللجوء الى المستشفيات والسعى على الدواء، حتى الآن معدلات الدول في الإصابات والوفيات سيئة جدا، بريطانيا 30 ألف إصابة، وأمريكا 165 ألف إصابة جديدة وألف حالة وفاة".