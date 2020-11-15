رئيس "النوبارية الجديدة" يتفقد المنطقة الصناعية: ندرس نقل سوق الجمعة

أجرى المهندس مجدي يوسف، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، وذلك لمتابعة ما تمّ تنفيذه من أعمال بالمنطقة.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أعمال تطوير وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية وتمهيد وفتح مداخل المدينة من المنطقة الصناعية.

ثم انتقل رئيس جهاز "النوبارية الجديدة"، لتفقد الخط الناقل لمياه صرف المدينة إلى مصرف "الشجاعة"، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل جميع المعوقات في أسرع وقت.

وأشار إلى أنَّه جارٍ دراسة بعض المقترحات لنقل سوق الجمعة، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من المواطنين لتغيير موقع السوق، مشددًا على الاستمرار والمتابعة لسير العمل بجميع القطاعات بالمنطقتين الصناعية والسكنية، وتوجيه جميع الإدارات المعنية للعمل المستمر لرفع مستوى الخدمات بما يتناسب مع تطوير المواقع داخل مدينة "النوبارية" الجديدة.