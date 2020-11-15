غدا.. فتح باب حجز 960 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة ودمياط الجديدة

تستقبل البوابة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان، غدا الإثنين، راغبي الحجز بوحدات الإسكان، بمشروعات دمياط الجديدة، وأرض مطار إمبابة، لحجز 960 وحدة سكنية كاملة التشطيب، متنوعة المساحات، بواقع 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة، و140 وحدة سكنية بمشروع اللؤلؤة بمدينة دمياط الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الوطن"، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ستفتح باب الحجز غدا الإثنين، لعدد 140 وحدة سكنية بمشروع الهيئة بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات من 112 إلى 139 متر.

وأكدت أن الوحدات السكنية المتاحة بمشروع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من المتوقع أن يتم تسليمها خلال العام القادم 2021، وأن كراسة الشروط والتقديم ستبدأ اعتباراً من غدا الإثنين، وتنتهي 26 من نفس الشهر، وأن كراسة شروط ستتاح مقابل 200 جنيها فقط.

ويتضمن الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بأرض مطار إمبابة، 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر، ضمن المرحلة الأولى، ويتم الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط، أو يقوم بطباعتها بداية من غدا الإثنين، لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات – الأسعار – أرقام العمارات" مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

ويقوم المتقدم لحجز الوحدات السكنية، بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول، ويقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري، مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب "رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة" ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود HDBKEGCAXXX، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك "تحويل داخلي"، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومي سارية، وسيتم إرسال رسالة SMS، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكتروني.