"الصحة" تحدد 10 أعراض لمرض السكر.. وتقدم روشتة علاج للمواطنين

حددت وزارة الصحة والسكان الأعراض التى تشير إلى إصابة الأشخاص بمرض السكر، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين انطلاقا من دورها للحفاظ على الصحة العامة لهم.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها هناك 10 أعراض تشير إلى إصابتك بمرض السكر وجاءت على النحو التالى "العطش الشديد وجفاف الفم ونقص مفاجئ فى الوزن وتأخر في التئام الجروح وحكة والتهابات جلدية وألم وتنمل فى الأطراف واضطرابات فى البصر وحرارة فى القدمين وكثرة التبول وتعب وإرهاق والجوع الشديد".

وتابعت الوزارة فى حال ظهور هذه الأعراض يجب التوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للكشف والعلاج مجانًا.

الصحة تضع روشتة علاجية لتجنب الإصابة بمرض السكر

ووضعت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية لتجنب الإصابة بمرض السكر ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة تخفف الوزن إن كنت تعاني من زيادة الوزن والسمنة.

وأكدت على أهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، وشرب المياه على مدار اليوم على الأقل 3 لتر، والحفاظ على تناول المأكولات الصحية والبعد عن المأكولات المشبعة بالدهون وضرورة الإقلاع عن التدخين.

الجدير بالذكر أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، وتقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتقوم بعمل حملات توعية التي يقوم بها المثقفين الصحيين تشمل تعريف المواطنين بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما يتم تعريف المواطنين بأماكن تقديم خدمات المبادرة و مواعيد العمل والتي تستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.