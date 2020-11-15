اتهامات لـ"رئيس مساجد" باستدراج النساء وتصويرهن بالشرقية.. و"الأوقاف" تعلق

"عنتيل أوقاف الشرقية يستدرج السيدات".. عدة منشورات تداولها بعض النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت اتهامات لرئيس قسم مساجد، باستدراج النساء للرذيلة عبر "الفيديو شات" وتصويرهن.

وتضمنت المنشورات: "أن موظفًا بالأوقاف، يعمل رئيس قسم المساجد بأحد مراكز الشرقية، يستدرج النساء عبر فيس بوك، للرذيلة بواسطة الفيديو شات، ثم يصورهن".

وجاءت المنشورات، بعنوان "عنتيل أوقاف الشرقية يستدرج السيدات"، مشيرة إلى وجود فيديوهات تثبت صحة الواقعة، يمكن تسليمها لمن يهمه الأمر.

وقال زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، إن المديرية ليس لديها علم حتى الآن، عن المنشورات المتداولة ولم تتلقَ أي بلاغات أو شكاوى.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه في حال رصدت الوزارة هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم التحقيق فيها لبيان مدى صحتها من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت صحتها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم فصله.

وأكد أن الأوقاف لا تتهاون في حال وجود أي أخطاء أو تجاوزات أو أي فعل مسيء قد يرتكبه أي موظف، ولا تسمح بذلك، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني بـ"الشرقية" في تصريحات لـ"الوطن"، إن مركز شرطة الإبراهيمية لم يتلق أي بلاغات رسمية من أي شخص، تتعلق بالاتهامات الموجهة لرئيس قسم المساجد، مشيرا إلى أن ما جرى تداوله أقاويل على موقع "فيس بوك".