رسميا.. ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن يحصد 15 مقعدا بالقليوبية

حصد إئتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن علي 15 مقعدا فرديا من اصل 16 مقعدا فرديا جرت عليها إنتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظة في 6 دوائر بواقع 13 مقعدا لمستقبل وطن ومقعد للشعب الجمهوري ومقعد للوفد الجديد

بينما خسر 207 يمثلون الاحزاب السياسية الاخري والمستقلين في الجولة الاولي للإنتخابات والتي جرت بين 223 مرشحا مثلوا الاحزاب السياسية والمستقلين ومنها الوفد والمصري الديمقراطي وحماة الوطن ومصر الحديثة وابناء مصر

يخوض الإعادة مرشحين فقط علي مقعد وحيد بالمحافظ بدائرة قليوب والقناطر الخيرية وهما درويش مرعي مستقبل وطن وكريم عزت مستقل

8 نواب خرجوا من السباق وخسروا مقاعدهم هم المتحدث الرسمي للبرلمان صلاح حسب الله وخاص المعركة عن دائرة شبرا مستقلا وحسين عشماوي عن قليوب وجمال كوش عن مركز بنها ورضوان الزياتي عن الخانكة وعبد العزيز الصفتي عن شبين القناطر وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا ورشاد شكري عن طوخ

10 نواب إحتفظوا بمقاعدهم لدورة جديدة هم النواب عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وسولاف درويش واحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمود بدر ومجدي سيف بدائرة بنها ومحمد الفيومي ومحمد مدينة عن الخانكة وعادل عمار عن القناطر وسمير صبحي عن شبين القناطر وحسن عمر حسانين

4 مقاعد إضافية حصلت عليها القليوبية من خارج المحافظة لمرشحين من ابناءها عن طريق القائمة الوطنية القاهرة وجنوب ووسط الدلتا من خارج كوته المحافظة وهم الدكتور صفي الدين خربوش عن الشعب الجمهوري و عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب وهما من ابناء قرية شبلنجة مركز بنها والدكتور النائب الحالي محمد سليم ابن طوخ دخلوا من بوابة القاهرة ومحافظة كفر الشيخ وفريدي البياضي من ابناء القناطر

مقعد واحد تجري عليه الإعادة في دائرة قليوب بعد حسم كل المقاعد من الجولة الاولي

21 سيدة خرجن من سباق الفردي خاسرات في كل الدوائر حيث لم تنجح ايا من مرشحات الفردي في النجاح او الحصول علي مقعد من مقاعد الفردي لتصبح محصلة السيدات في الفردي بالقليوبية " صفر"