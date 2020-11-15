بينهم رئيس لجنة النقل.. 6 نواب حاليون يخسرون سباق الانتخابات بالمنوفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولي من المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب، وشهدت محافظة المنوفية مفاجآت من العيار الثقيل بخروج 6 نواب من المنافسة.

وفي دائرة بركة السبع وقويسنا، سقط هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وأحد أبرز النواب في المحافظة، كما فشل أحمد رفعت عضو مجلس النواب في النجاح أو دخول الإعادة في نفس الدائرة السابقة، وفي دائرة تلا والشهداء فشل الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وشهدت دائرة شبين الكوم فشل اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة، كما لم يوفق ماجد أبوالخير عضو مجلس النواب ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابقة في النجاح، وفي دائرة سرس الليان منوف السادات، فشل نبيل شاهين عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة .

وشهدت دوائر محافظة المنوفية الإنتخابية دخول 5 نواب حاليين جولة الإعادة . ففي دائرة تلا والشهداء نجح إبراهيم خليف مرشح حزب مستقبل وطن في دخول جولة الإعادة، وفي دائرة بركة السبع وقويسنا نجح عصمت زايد عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة.

ونجح إثنين من النواب في حجز مقاعد الإعادة في دائرة أشمون، حيث استطاع صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب، والعميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب، وفي دائرة سرس الليان منوف السادات، نجح أيمن معاذ في دخول جولة الإعادة بالدائرة.

وشهدت الجولة الأولي للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، خسارة جميع المرشحات من المرأة وعدم قدرتهم علي حسم أحد المقاعد الفردية أو دخول الإعادة، وتشهد دوائر المحافظة السته تواجد 4 سيدات في 4 دوائر مختلفة فيما خلت دائرتين من وجود سيدات بشكل تام .

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