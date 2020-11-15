بينهم 5 نواب.. 10 حزبيين في مواجهة 12 مستقلا في جولة الإعادة بالمنوفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسيطرت الإعادة علي جميع دوائر المنوفية بعد عدم حسم أي من المرشحين الإنتخابات من الجولة الأولى.

ويتنافس 22 مرشحا بينهم لحصد 11 مقعد علي المقاعد الفردية في محافظة المنوفية، حيث يتنافس 12 مرشحا مستقلا، و8 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري بدائرة شبين الكوم، ومرشح لحزب المصري الديمقراطي بدائرة سرس الليان منوف السادات.

وشهدت محافظة المنوفية دخول 5 نواب الإعادة، ففي دائرة تلا والشهداء نجح إبراهيم خليف مرشح حزب مستقبل وطن في دخول جولة الإعادة، وفي دائرة بركة السبع وقويسنا نجح عصمت زايد عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة.

ونجح إثنين من النواب في حجز مقاعد الإعادة في دائرة أشمون، حيث استطاع صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب، والعميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب، وفي دائرة سرس الليان منوف السادات، نجح أيمن معاذ في دخول جولة الإعادة بالدائرة . علي صعيد متصل، شهدت محافظة المنوفية مفاجآت من العيار الثقيل بخروج 6 نواب من المنافسة.

وفي دائرة بركة السبع وقويسنا، سقط هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وأحد أبرز النواب في المحافظة، كما فشل أحمد رفعت عضو مجلس النواب في النجاح أو دخول الإعادة في نفس الدائرة السابقة، وفي دائرة تلا والشهداء فشل الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وشهدت دائرة شبين الكوم فشل اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة، كما لم يوفق ماجد أبوالخير عضو مجلس النواب ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابقة في النجاح، وفي دائرة سرس الليان منوف السادات، فشل نبيل شاهين عضو مجلس النواب في دخول جولة الإعادة.