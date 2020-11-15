22 مرشحا لمستقبل وطن و18 مستقلا يخوضون جولة الإعادة بالشرقية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة العليا للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وتجرى الإعادة بين 42 مرشحا في الجولة الثانية " الإعادة" للمنافسة علي 21 معقد. حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول علي الأغلبية المطلقة التي تؤهله للفوز بمقعد في مجلس النواب.

وتجري الإعادة علي جميع مقاعد الشرقية وعددهم 21 مقعد يومي 7 و 8 ديسمبر القادم .

وأسفرت النتائج عن خوض 22 مرشحا عن حزب مستقبل و18 مستقل واثنين عن حزء وطن في جولة الإعادة . فيما تخوض 4 سيدات جولة الإعادة بالدائرة الأولى والثالثة . وذلك على النحو التالي.

دائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.عن الإعادة بين 8 مرشحين . وهم

" لطفي شحاته ومجدي عاشور وإيمان خضر وماجد دياب حصل ومروة هاشم وعلي عفيفيوعبد الفتاح سعيد وعلي سيد أحمد" جميعهم مرشحين عن حزب مستقبل وطن.

ويخوض الإعادة في الدايرة الثانية ومقرها مركز بلبيس وتضم بلبيس والعاشر من رمضان ومخصص لها مقعدين 6 مرشحين منهم 4 مستقلين واثنين عن حزب مستقبل وطن.

حمودة محمد حمودة يحي - عن حزب مستقبل وطن

حاتم صيام - مستقل

رشيد السيد محمد محمد عامر - مستقل

سامي نصرالله - عن حزب مستقبل وطن

عبدالله الرماح - مستقل

طارق الأعصر - مستقل

وفي الدائرة الثالثة مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، يخوض الإعادة 6 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية، منهم 3 عن حزب مستقبل وطن و3 مستقلين وهم كل من: -

خالد عبد الرحمن مشهور - عن حزب مستقبل وطن

وجيه أباظة- عن حزب مستقبل وطن

مي غيث - مستقلة

حسن ضوة - مستقل

محمد جاد - عن حزب مستقبل وطن

عبير تقبية - مستقلة

وفي الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.يترشح 4 مرشحين . منهم اثنين عن حزب مستقبل وطن واثنين مستقلين وهم كل من :

حاتم عبدالعزيز - عن حزب مستقبل وطن

نبيل عسكر - مستقل

مصطفى الباز - مستقل

محمد حبيب - عن حزب مستقبل وطن

ويخوض الإعادة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين. عن الإعادة بين 4 مرشحين على النظام الفردي منهم ثنين مستقلين ومرشح عن حزب حماة وطن ومرشح عن حزب مستقبل وطن وهم :

طلعت السويدي - عن حزب مستقبل وطن

السيد عدلي حامد عبدالرحمن - عن حزب حماة وطن

عبدالباقي تركيا - مستقل

رضا عبدالعال - مستقل

في الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد. عن الإعادة بين 6 مرشحين منهم 3 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة وطن واثنين مستقلين وهم كل من .

إمام منصور حسن - مستقل

علاء عبدالنبي - عن حزب مستقبل وطن

صلاح منصور - عن حزب مستقبل وطن

علي الدين النجار - عن حزب مستقبل وطن

نبيل العطار- عن حزب حماة وطن

صلاح شربية - مستقل

وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبو حماد وتضم مركزي أبو حماد والقرين ومخصص لها مقعدين تجرى الإعادة بين 4 مرشحين منهم اثنين عن حزب مستقبل وطن واثنين مستقلين وهم كل من:

أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظه - عن حزب مستقبل وطن

جلال إبراهيم محمد صيام - مستقل

فرج حسن سلامة - مستقل

ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم - عن حزب مستقبل وطن

في الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين. عن الإعادة بين 4 مرشحين أحدهم مستقل ومرشح عن حزب مستقبل وطن. وهم كل

السيد رحمو - عن حزب مستقبل وطن

محمد حسن العقيلي - مستقل

الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي - مستقل

رائف تمراز - مستقل