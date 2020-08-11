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محمود مسلم

تشغيل أقسام العزل الصحي بـ11 مستشفى لمواجهة كورونا بالغربية

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احمد فتحي ورفيق ناصف
06:58 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه

صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، إعادة فتح أقسام العزل الصحي على مستوى 11 مستشفى عام وصدر وحميات، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مديري المستشفيات العامة والإدارات الصحية بأهمية تقديم الخدمات الطبية والعلاجيه لكافة مصابي فيروس كورونا حفاظًا على أرواحهم.

وأشار وكيل الصحة إلى توافر المطهرات والكمامات الطبية والبروتوكول العلاجي علي مستوي القرى والوحدات الصحية، لمواجهة تفشي الفيروس.

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