لميس تكشف تفاصيل مكالمة جمعتها بعبلة كاملة: مستنية دور حلو تشتغله

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن مفاجأة تعرضت لها، إذ تلقت اتصالات هاتفيًا وصفته بأنه أجمل اتصال، تلقته مؤخرًا، وكان من الفنانة القديرة عبلة كامل موضحةً: "عندي حكاية ورسالة يوم الأربعاء اللي فات جالي تليفون، يمكن من أجمل التليفونات التي جاءت لي مؤخرا".

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة "ON": "عاوزه أحكي لكم، عن مشاعري، تقريبا قمت نطيت، عرفت صوتها في ثانيه ودي اول مره تكلمني فيها، أنا ليّ أصدقاء كتير من الوسط، لكن دي أول مرة الأستاذة عبلة تكلمني فيها".

لميس: المكالمة استمرت 45 دقيقة وصوتها كان كويس.. "قالت إنها سليمة"

وأوضحت: "يوم الثلاثاء كنت بتكلم عن عبلة، وبعتلها رسالة من هنا قلت لها أنا بحبك، وقلت إنه من القسوة جدا، نشر خبر عن مرضها، وأنها حتى لو كانت مريضة، فهي اختارت الصمت، ولازم نحترم صمتها، بعدين تم تكذيب الخبر لاحقا من أسرتها، زوجها السابق وبنتها زينب، وواضح إن رسالتي وصلتها".

وحول محتوى المكالمة، قالت الحديدي "المكالمة استمرت 45 دقيقة، إنها قالت لي أنا سليمة وصحتي كويسة الحمد لله، مش تعبانة خالص، وأنا بقول بالنص، لأني بصراحة كنت حريصة على كلامها بدقة، وهي صوتها فعلا كان كويس".

وكشفت الحديدي، أن الفنانة عبلة كامل، كانت سعيدة بمشاعر الحب التي تلقتها من الجمهور، قائلة: "قالت لي أنا فرحانه جدا بحب الناس اللي شفته، لدرجة إنها ساعات مش بتبقى مصدقة إن الناس بتحبها كده، ومكنتش أتصور إني محبوبة كده من الجمهور، قلت لها ازاي يعني، أنتِ أكيد عارفة، وشفتي حتى لما اتعاد في جلباب أبي، الناس كأنها بتشوفه لأول مرة، قالت لي بجد أنا عمري ما تخيلت حب الناس كده، أنا إنسانة عادية، يمكن الناس تحب أدواري، بس عمري ما تخيلت كل الحب ده".

وقالت الحديدي: "إحدى صديقات عبلة كامل قالت لها يا بنت المحظوظة، خبر وحش عنك خلاكي تشوفي كل الحب ده".

عبلة كامل: مستنية دور يستفزني عشان أمثل

وقالت مقدمة البرنامج، إنها طلبت من الفنانة القديرة الخروج للجمهور وطمأنتهم عليها، قائلة: "طب يا عبلة اطلعي طمني الناس، اطلعي اتكلمي، ليه قافله على نفسك؟ لترد عليها قائلة: "أنا أحب أمثل بس، وقالت أهم جملة: مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس".

وحول الأنباء التي ترددت عن اعتزالها، قالت: لا طبعا، أنا أحب التمثيل جدا، ولو جالي دور حلو أكيد ح اشتغله، بالعكس انا شوفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميله جدا ومتنوعه، لكن مفيهاش دور، يناسبني واختارت كلمه يستفزني، يعني يستفز رغبتها في التمثيل، وقالت نصًا أنا مستنية دور حلو".

عبلة كامل عن ناشر شائعة إصابتها بالسرطان: "شكرا إنك ورتني حب الناس"

وحول مشاعرها من الشخص الذي نشر شائعة إصابتها بالسرطان، قالت مقدمة البرنامج، إن عبلة كامل لم تكن غاضبة، إذ أنها ردت بقولها: "لا أنا مش زعلانة، أنا مسامحة كل الناس، وأقول لمن كتب الخبر، شكرًا إنك ورتني حب الناس".

وعادت الإعلامية لميس الحديدي، أكدت أن رسالة عبلة كامل للجمهور هي: "أنا متشكرة لكل واحد بعتلي رسالة حب، لكل واحد دعالي، لكل حد نفسه يشوفني، ومتشكرة للي كتب الخبر، لأنه وراني حب الناس اللي يمكن ماكنتش هشوفه".