شوقي لأولياء الأمور: قعاد ولادكم في البيت مش معناه عدم دفع المصاريف

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على رغبة أولياء الأمور في استرداد المصروفات الدراسية حال تحويل أبنائهم من تعليم نظامي لـ تعليم منزلي بسبب حائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا :" المصاريف مقابل خدمة معينة، وهي خدمة تعليمية، الخدمة التعليمية اللي نقدمها في أثناء جائحة كورونا أغلى من الخدمة التعليمية السابقة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن إنشاء القنوات التليفزيونية مكلفة، وبها مناهج من أولى ابتدائي لـ 3 ثانوي وتأخذ ساعات تصوير كثيرة للغاية بتكلفة كبيرة، كما أنه تم عمل محتوى رقمي باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية، متسائلًا :" ده تكلفته كام؟".

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن هناك منصات للبث المباشر للطلاب أيضًا مكلفة، "مش معنى أني قعدت في البيت يبقى مفيش تكلفة لا ده التكلفة تبقى أكبر، إحنا بنعمل حاجة مش موجودة، بنعملها وندفع ثمنها والطالب بياخد خدمة، قمنا بتنقية أفضل الأساتذة لشرح المناهج على الشاشات ، يعني الطالب هيلاقي اساتذه ممكن يكونوا أفضل من اللي عنده في الفصل".

وتابع: "القعاد في البيت مش معناه اني مدفعش المصاريف، ده فيه فصول افتراضية وعقود المعلمين لازم تندفع، أيام الاغلاق كان الموظفين بياخدوا مرتباتهم، مش معقول أكون قاعد في البيت والخدمة بتوصل للبيت ومش عاوز ادفع ، لا فيه خدمة يبقى فيه مقابل، التابلت في الثانوي فقط بـ 9 مليار جنية ده غير المحتوى".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك ردود فعل إيجابية عددية من شرح المناهج على الشاشات ، وتم اعتبارها من أكثر مصادر التعلم استخداما، " إحنا بنحطهم على اليوتيوب، الاغرب مش بس مشاهدتها في مصر بل في الدول العربية، المؤسسات الدولية قالت انتوا خدمتوا المنطقة كلها"، التليفزيون هيبقى واحد من أهم مصادر التعلم الهامة جدا".

وتابع: "عدد الناس اللي بتدخل المنصات الالكترونية يوميا أكثر من 15 مليون طالب، ده رقم كبير جدا، فيه قلة قليلة عاوزه تعرقل، عاوز أقولهم انتقى ما يناسبك وسيب اللي عاوز يتعلم يعيش في هدوء".