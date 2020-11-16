 الضبع: مشاركة الشعب في الانتخابات صفعة على وجه من يتربص بمصر

علق الكاتب الصحفي، محمود الضبع، على مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان نتيجة الجولة الاولي للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة للمصريين في هذه الانتخابات، كانت أكبر صفعة على وجوه من يتربصون بمصر.

وقال محمود الضبع، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "المواجهه"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن انتخابات النواب في مرحلتيها الأولى والثانية، شهدت مشاركة كبيرة من قبل المواطنين، بما يؤكد إيمان الشعب بحقه الدستوري.

وذكر أن الانتخابات الحالية للنواب شهدت مشاركة بنسبة 29%، وهذه النسبة كبيرة إذا ما تم مقارنتها بالانتخابات البرلمانية السابقة، مضيفًا أن هذه المشاركة تؤكد أن المصريين مقبلين بشكل كبير على المشاركة في بناء دولتهم واستكمال الاستحقاق الدستوري الممنوح لهم.

وواصل: "المصريون شعب عظيم وقوى ومتكاتف ويدحض كل الافتراءات التي تحاك ضد الوطن بالخارج"، مشيرًا إلى أن انتخابات النواب شهدت منافسة قوية بين المرشحين، بما يؤكد أن مصر تسير في مسيرة سياسية صحيحة وسليمة وواضحة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتى تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة، مؤكدًا أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.